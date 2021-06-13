В Италии задержан фигурант дела о гибели 39 мигрантов

В Италии по запросу британских властей задержан в четверг ещё один подозреваемый в причастности к гибели 39 мигрантов из Вьетнама. Их тела были обнаружены в грузовом рефрижераторе в октябре 2019 года в городе Грейс к востоку от Лондона. По сообщению итальянской полиции, задержанный - 28-летний гражданин Румынии. Он обвиняется в сговоре с целью содействия нелегальной миграции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Грузовик, в котором погибли мигранты, прибыл в Великобританию из Бельгии. В нём была отключена система вентиляции, и, по заключению экспертизы, люди умерли "мучительной медленной смертью" от удушья или теплового удара. Среди погибших были девять подростков.

В январе по этому делу были осуждены семь человек. Двое были признаны виновными в руководстве переправкой мигрантов. Один из них был приговорён к 27 годам тюремного заключения, другой - к 20 годам.