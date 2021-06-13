Страны G7 поставили цель закончить пандемию COVID-19 в 2022 году

Лидеры стран Группы семи (G7) поставили цель положить конец пандемии новой коронавирусной инфекции в 2022 году, говорится в совместном коммюнике по итогам саммита Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Наша ближайшая цель - победить COVID-19, и мы поставили коллективную цель - положить конец пандемии в 2022 году <...> мы обязуемся активизировать глобальные действия по борьбе с COVID-19 прямо сейчас", - указано в документе.

Кроме того, страны G7 намерены в следующем году поставить развивающимся странам не менее 870 млн доз вакцин от коронавируса.

"Признавая, что прекращение пандемии в 2022 году потребует вакцинации не менее 60 процентов населения мира, мы активизируем наши действия по спасению жизней. Нашим международным приоритетом является ускорение развертывания безопасных и эффективных, доступных и недорогих вакцин", - отмечается в коммюнике.

Фото: Stefan Rousseau/Reuters