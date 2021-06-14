Из Армении сбежали почти 2 млн. человек

За 30 лет независимости из Армении эмигрировало 1,6-1,7 млн. человек или 30% населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал председатель комиссии по вопросам миграции Общественного совета, эксперт Гагик Еганян.

"Из них 1,1-1,2 млн. эмигрировали в Россию, около 150 000 - в США, 120-150 000 - в Европу, остальные - в разные страны СНГ и другие государства: от далекой Зеландии до Израиля",- сказал он.

Причем самая большая или, как говорит Еганян, массовая эмиграция, была зафиксирована в 1992-1994 годах. За эти 3 года Армению безвозвратно покинули около 600 000 граждан или 16% населения Армении того времени.

В 1995-2001 годах отрицательное сальдо передвижения населения стабилизировалось, но продолжало оставаться высоким. За эти 7 лет из Армении эмигрировало около 250 000 человек, в среднем 40-45 тысяч человек в год.

Однако после 2001 года ситуация особо не изменилась. В 2002-2007 годах среднегодовой показатель эмиграции составил 25-47 тысяч.

А в 2016-18 годах волна эмиграции вновь возросла, достигнув 35-40 тысяч в год. После 2018 года серьезных исследований по теме эмиграции больше не проводилось.

Было отмечено, что показатель рождаемости со временем также уменьшается. Если в 1980-е годы в Армении ежегодно на свет появлялось 90 000 детей, то сегодня всего 10-12 тысяч.