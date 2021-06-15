Сильный пожар на автозаправке в России, десятки пострадавших

В Новосибирске 35 человек, в том числе один ребенок, пострадали при пожаре на автозаправке, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

20 человек госпитализировали, из них десять находятся в тяжелом состоянии, десять, в том числе ребенок и двое пожарных, - в состоянии средней тяжести. 15 человек лечатся амбулаторно.

ЧП произошло на Гусинобродском шоссе, 60. Причиной стал тот факт, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе газа.

Во время пожара взорвались резервуары с топливом.

В 22:48 по бакинскому времени возгорание полностью потушили.