https://news.day.az/world/1352634.html Сильный пожар на автозаправке в России, десятки пострадавших - ФОТО - ВИДЕО
Сильный пожар на автозаправке в России, десятки пострадавших - ФОТО - ВИДЕО
В Новосибирске 35 человек, в том числе один ребенок, пострадали при пожаре на автозаправке, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.
20 человек госпитализировали, из них десять находятся в тяжелом состоянии, десять, в том числе ребенок и двое пожарных, - в состоянии средней тяжести. 15 человек лечатся амбулаторно.
ЧП произошло на Гусинобродском шоссе, 60. Причиной стал тот факт, что автомобиль-газовоз не заземлили при сливе газа.
Во время пожара взорвались резервуары с топливом.
В 22:48 по бакинскому времени возгорание полностью потушили.
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