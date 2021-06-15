Борис Джонсон объявил, когда снимут связанные с пандемией ограничения в Англии

Обусловленные пандемией коронавируса ограничения в Англии будут сняты 19 июля, на месяц позже изначально запланированной даты - 21 июня. О таком решении объявил в понедельник премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в Лондоне, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы отложим шаг 4 (окончательное снятие ограничений) до 19 июля", - сказал британский премьер. Он пояснил, что к этой дате теперь планируется, чтобы все взрослое население страны получило первую дозы вакцины.

К 21 июня в стране власти намеревались снять все коронавирусные ограничения, действующие с марта прошлого года. Предполагалось, что после этой даты жители Англии смогут встречаться большими группами как в помещениях, так и на открытом воздухе. Правила проведения массовых мероприятий и мер социального дистанцирования также должны были быть пересмотрены. Возобновить работу готовились и ночные клубы.

Однако отпраздновать свадьбу с любым количеством гостей англичанам все же удастся. Глава британского правительства отметил, что "свадьбы смогут проводиться более чем с 30 гостями при условии соблюдения мер социального дистанцирования".

Джонсон также заверил, что корректировка планов не повлияет на проведение со зрителями матчей чемпионата Европы по футболу. Лондон находится среди городов, в которых с 11 июня по 11 июля проходит первенство.