https://news.day.az/world/1352691.html В Сирии задержали координатора "ИГ" по Турции
В Сирии задержали координатора "ИГ" по Турции
Турецкая национальная разведывательная организация (MIT) арестовала представителя террористической организации "ИГ", ответственного за Турцию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Касым Гюлер, разыскиваемый Интерполом с "красной меткой", был задержан в Сирии и доставлен в Турцию.
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