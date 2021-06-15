В Сирии задержали координатора "ИГ" по Турции

Турецкая национальная разведывательная организация (MIT) арестовала представителя террористической организации "ИГ", ответственного за Турцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, Касым Гюлер, разыскиваемый Интерполом с "красной меткой", был задержан в Сирии и доставлен в Турцию.