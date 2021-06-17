В России за последние сутки COVID-19 заразились 14 057 человек

За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 14 057 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб, число зараженных COVID-19 в России достигло 5 264 047 человек.

За последние сутки от коронавируса умерли 416 человек. В целом число умерших от коронавируса достигло 127 992 человека.

Отметим, Россия занимает шестое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.