https://news.day.az/world/1353399.html В России за последние сутки COVID-19 заразились 14 057 человек
В России за последние сутки COVID-19 заразились 14 057 человек
За последние сутки в России коронавирусом нового типа (COVID-19) заразились еще 14 057 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб, число зараженных COVID-19 в России достигло 5 264 047 человек.
За последние сутки от коронавируса умерли 416 человек. В целом число умерших от коронавируса достигло 127 992 человека.
Отметим, Россия занимает шестое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.
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