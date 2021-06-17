https://news.day.az/world/1353412.html В Ереване раскрыли данные об армянских военных, пропавших без вести в результате войны
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, помощник и.о. премьер-министра республики Наири Саркисян заявил, что без вести пропавшими числятся 275 человек.
В Ереване раскрыли данные об армянских военных, пропавших без вести в результате войны
В Армении обнародованы данные о количестве пропавших без вести в результате войны в Карабахе осенью 2020 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, помощник и.о. премьер-министра республики Наири Саркисян заявил, что без вести пропавшими числятся 275 человек.
По его словам, в ноябре 2020 года пропавшими считались более тысячи человек, но за прошедшие месяцы по ДНК-анализу были опознаны тела и останки многих из них.
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