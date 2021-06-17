В Ереване раскрыли данные об армянских военных, пропавших без вести в результате войны

В Армении обнародованы данные о количестве пропавших без вести в результате войны в Карабахе осенью 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, помощник и.о. премьер-министра республики Наири Саркисян заявил, что без вести пропавшими числятся 275 человек.



По его словам, в ноябре 2020 года пропавшими считались более тысячи человек, но за прошедшие месяцы по ДНК-анализу были опознаны тела и останки многих из них.