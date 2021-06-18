Заболеваемость COVID-19 по России выросла за неделю на 30%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За последнюю неделю мы констатируем, что в среднем по стране на 30% увеличилось количество заболевших, находящихся под наблюдением врачебного сообщества. Особенность настоящего периода заключается в том, что прирост заболевших мы видим в категории населения 30-40 лет. В этой категории количество заболевших увеличилось до 40 с небольшим процентов", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Рост числа госпитализированных с коронавирусом пациентов за последнее время составил 32,5%. В реанимации сейчас находятся более 3 тыс. пациентов с COVID-19.

"Рост госпитализации составил 32,5% <...> Увеличилось количество пациентов, находящихся в том числе в отделениях реанимации. Количество пациентов, находящихся сегодня в отделениях реанимации, составляет более 3 тыс. человек", - сказал он.

По словам Мурашко, в настоящее время остаются свободными 16% подготовленных для пациентов с коронавирусом коек.