В Грузии выявлен еще 671 случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлен 671 случай заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 17 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 357 591, число умерших - 5 131.

Вылечились 343 377 человек.