https://news.day.az/world/1353685.html В Грузии выявлен еще 671 случай заражения коронавирусом
В Грузии выявлен еще 671 случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлен 671 случай заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 17 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 357 591, число умерших - 5 131.
Вылечились 343 377 человек.
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