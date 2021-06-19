https://news.day.az/world/1354041.html За последние сутки в Грузии выявлено 769 зараженных коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 769 зараженных коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 769 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 17 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 358 360, число умерших - 5 148.
Вылечились 343 837 человек.
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