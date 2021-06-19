За последние сутки в Грузии выявлено 769 зараженных коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 769 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 17 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 358 360, число умерших - 5 148.

Вылечились 343 837 человек.