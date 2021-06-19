В Германии распространяется вариант коронавируса "Дельта"

В Германии врачи и политики призывают не ослаблять внимание и не забывать о пандемии. В стране активно распространяется вариант "дельта", ранее известный как индийский штамм. Его считают одной из самых заразных вариаций коронавируса. Специалисты заявляют, что рано или поздно именно он окажется доминирующим в Германии: в качестве примера приводят Великобританию, где происходит примерно то же самое, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Лотар Вилер, директор интитута Коха:

"Сейчас у варианта "дельта" 6%, как отмечено в докладе, но эта доля растёт. Мы должны очень внимательно следить за развитием событий, поскольку ясно, что будущее зависит от выполнения антиковидных мер".

Вакцинация среди немцев идёт успешно, но пока нельзя говорить о коллективном иммунитете: только полностью вакцинированные граждане могут рассчитывать на серьёзную защиту от коронавируса.

Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии:

"По данным на утро, каждый второй немец получил по меньшей мере одну прививку. Более 50% - 41,5 миллионов человек. Почти 30% получили полный курс прививок - почти одна треть населения. Это очень важные вехи прививочной кампании в нашей стране".

30% - средний показатель полностью привитых по всему Евросоюзу. По этой причине Берлин решил исключить из "красного списка" Бельгию, Грецию, Швейцарию и почти все регионы Франции. В самой Германии темпы заражения пока снижаются - 1076 новых случаев в четверг, иначе говоря, чуть больше одного заражения на каждые 10 тысяч человек.