Астероид размером в две статуи Свободы приближается к Земле

Астероид, именуемый 441987 (2010 NY65), максимально близко приблизится к Земле 25 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на NASA.

Длина космического тела составляет 187 метров, что, как указано в материале, в два раза превышает размеры нью-йоркской статуи Свободы. 441987 движется со скоростью 13,4 километра в секунду.

Достигнув ближайшей к Земле точки, астероид будет удален от Земли на расстояние, более чем в 15 раз превышающее расстояние от Земли до Луны. Несмотря на это, он все еще находится достаточно близко, чтобы считаться объектом, сближающимся с планетой.

Астероиды - относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, которые движутся по орбите вокруг главной звезды. У них, в отличие от планет, неправильная форма и нет атмосферы, но могут быть спутники.