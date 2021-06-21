Регулятор Германии начал антимонопольную проверку Apple

Федеральное антимонопольное ведомство Германии инициировало проверку американской корпорации Apple на основании новых правил закона о конкуренции для крупных технологических компаний. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте регулятора, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня федеральное антимонопольное ведомство предприняло первый шаг против Apple, чтобы определить, имеет ли компания первостепенное значение на всех рынках. Экосистема, которая распространяется на различные рынки, может указывать на то, что компания занимает такую позицию", - отмечается в сообщении. Германский регулятор считает, что другим фирмам зачастую крайне трудно конкурировать с доминирующим положением Apple.

Основное внимание во время проверки, как уточнил глава ведомства Андреас Мундт, будет уделено функционированию магазина приложений App Store, поскольку он "позволяет Apple различными способами влиять на коммерческую деятельность третьих лиц". В Федеральное антимонопольное ведомство Германии поступили жалобы на американскую корпорацию, касающиеся потенциально антиконкурентной практики. К ним относятся жалобы на новую версию операционной системы iOS, которая ограничивает отслеживание истории запросов пользователей приложениями.

Разработчики конкурирующих сервисов также критикуют обязательное использование собственной системы покупок в приложениях Apple и связанную с этим комиссию в 30%. В этом контексте также рассматриваются маркетинговые ограничения для разработчиков приложений в App Store. Одна жалоба, как уточнил регулятор, имеет много общего с продолжающимся судебным разбирательством Европейской комиссии (ЕК) против Apple за наложение ограничений на стриминговый сервис Spotify.