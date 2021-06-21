Боевики в Мали напали на французских военных

Французские военнослужащие из состава операции "Бархан" подверглись в понедельник нападению неизвестных боевиков в Мали. Об этом сообщило Radio France internationale, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел на севере страны, к югу от главного города этого региона Гао, в населенном пункте Госси. Судя по первым данным, автомобиль, начиненный динамитом, врезался в укрепленный пост французских военнослужащих и взорвался. В результате взрыва погибли находившиеся в нем террористы-смертники, не менее трех французских военных получили ранения.

В районе Госси расположена крупная база сил операции "Бархан", откуда ведутся антитеррористические операции вплоть до границы с Буркина-Фасо.

Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж завершает военную операцию "Бархан" в Сахеле, на смену ей придет международный антитеррористический альянс.