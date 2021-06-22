В ВОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в мире

Количество случаев заражения коронавирусом в мире снижается восьмую неделю подряд, число летальных исходов - седьмую неделю подряд/

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Во всем мире количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 сокращается уже восемь недель подряд, а количество смертей снижается седьмую неделю подряд. Это хорошие новости, но количество новых инфекций и смертей остается высоким во всем мире", - сказал глава ВОЗ на брифинге.

Он добавил, что на прошлой неделе было зарегистрировано более 2,5 миллиона случаев COVID-19 и почти 64 тысячи смертей. "Это 0 случаев и 6 смертей каждую минуту, о которых нам известно", - добавил гендиректор организации.