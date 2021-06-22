НАТО без Турции грозит развал

НАТО без Турции столкнется с трудностями, угрожающими существованию альянса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и свое существование. Турция полностью выполняет свои обязательства перед альянсом.

Она признает важность сохранения НАТО, несмотря на то, что была оставлена в одиночестве в то время, когда ей больше всего нужна поддержка", - заявил Эрдоган в телеобращении, комментируя итоги прошедшего 14 июня в Брюсселе саммита НАТО.

По его словам, в региональных кризисах "от Ирака до Сирии, от Палестины до Ливии НАТО не смогла проявить сильную волю, ожидаемую от нее".

"Во время переговоров в ходе саммита мы еще раз указали на то, что понимание "плохие террористы - хорошие террористы" неверное", - отметил Эрдоган, добавив, что ожидает "более искреннего и сильного вклада" НАТО в борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана на южных границах страны.