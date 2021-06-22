В Индии признали «вызывающим опасения» новый штамм коронавируса «дельта плюс»
Новый штамм коронавируса "дельта плюс" (B.1.617.2.1) признан индийским консорциумом по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG) "вызывающим беспокойство". Как передает Day.Az со ссылкой на Взгляд, об этом сообщил минздрав страны.
"INSACOG сообщил, что штамм "дельта плюс" в настоящее время является "вариантом, вызывающий беспокойство", и имеет следующие характеристики: повышенная проницаемость, более сильное связывание с рецепторами клеток легких, возможное снижение ответа на моноклональные антитела", - цитирует сообщение индийского ведомства РИА "Новости".
Такая формулировка применяется, если есть доказательства, что мутация может быть либо более заразной, чем исходная, либо вызывающей более серьезное заболевание или может "ускользать" от действия вакцин или антител.
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