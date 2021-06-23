В Японии произошло извержение вулкана

Сильное извержение вулкана произошло в ночь на среду на острове Суваносе в японской префектуре Кагосима.

Об этом в среду заявило Национальное метеорологическое управление Японии, сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сообщается, что выброс вулканических пород зафиксирован примерно в 00:04 по местному времени в радиусе 1 километра от кратера вулкана на острове Суваносе, в связи с чем был объявлен третий уровень опасности. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 километров.

На острове Суваносе проживают около 80 человек. Как сообщили в полицейском управлении префектуры Кагосима, сведений о жертвах или разрушенных зданиях пока не поступало.