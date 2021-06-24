https://news.day.az/world/1355663.html В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 144 человека--> -->
В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 144 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) скончались 144 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 83 473 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 11 734 человека, общее число заразившихся достигло 3 140 129 человек.
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