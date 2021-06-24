В Иране за последние сутки от COVID-19 умерли 144 человека

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) скончались 144 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране возросло до 83 473 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 11 734 человека, общее число заразившихся достигло 3 140 129 человек.