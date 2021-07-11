https://news.day.az/world/1360555.html Число умерших от коронавируса в Грузии достигло 5 452
Число умерших от коронавируса в Грузии достигло 5 452
За последние сутки в Грузии выявлено 952 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 9 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 377 152, число умерших - 5 452. Вылечились 359 226 человек.
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