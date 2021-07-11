Число умерших от коронавируса в Грузии достигло 5 452

За последние сутки в Грузии выявлено 952 случая заражения коронавирусом (COVID-19), скончались 9 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в стране достигло 377 152, число умерших - 5 452. Вылечились 359 226 человек.