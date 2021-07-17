Армянский военнослужащий застрелил сослуживца

В Армении в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы Артур Казарян 2001 года рождения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Инцидент произошел накануне, 16 июля, в 21:40. Призывник N-ой воинской Казарян получил смертельное ранение на боевой позиции одной из воинских частей при несении дежурства. Причиной ранения стало нарушение сослуживцем правил обращения с оружием.

В ведомстве не уточнили, где именно произошел несчастный случай. Ведется расследование.