https://news.day.az/world/1362459.html Армянский военнослужащий застрелил сослуживца
Армянский военнослужащий застрелил сослуживца
В Армении в результате огнестрельного ранения погиб военнослужащий срочной службы Артур Казарян 2001 года рождения.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.
Инцидент произошел накануне, 16 июля, в 21:40. Призывник N-ой воинской Казарян получил смертельное ранение на боевой позиции одной из воинских частей при несении дежурства. Причиной ранения стало нарушение сослуживцем правил обращения с оружием.
В ведомстве не уточнили, где именно произошел несчастный случай. Ведется расследование.
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