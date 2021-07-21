Полиция Гаити задержала еще троих подозреваемых в убийстве президента страны

В Гаити задержали еще троих подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза, общее число задержанных достигло 26. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил на пресс-конференции руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

"В связи с расследованием убийства президента республики Жовенеля Моиза задержаны три человека. Речь идет, в частности, о двух полицейских", - сказал представитель ведомства. Он отметил, что еще семеро сотрудников полиции "помещены в изоляцию", об их задержании речь пока не идет.

15 июля правоохранительные органы Гаити сообщали о 23 задержанных подозреваемых, среди которых были 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения.

Президент получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных лиц на его резиденцию 7 июля. Во время атаки первая леди страны Мартин Моиз также была ранена. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.