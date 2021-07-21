В Минздраве ФРГ заявили, что Германия занимает первое место в ЕС по темпам вакцинации

Германия является лидером среди стран Европейского союза по темпам вакцинации. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Более 50 млн (60,2%) граждан получили хотя бы одну дозу вакцины [от коронавируса], 39,3 млн (47,3 %) полностью привиты", - написал Шпан. "Таким образом, ни в одной другой стране Европы не вакцинировано больше людей, чем в Германии", - подчеркнул министр.

При этом глава Минздрава ФРГ призвал жителей активнее прививаться на фоне распространения более заразного штамма "дельта".

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники социальных профессий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.