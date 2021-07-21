https://news.day.az/world/1363528.html В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 213 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 213 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 213 человек.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом говорится в информации министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана.
Таким образом, число умерших от коронавируса в Иране за все время пандемии достигло 87 837.
За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 27 379 человек, и общее число инфицированных достигло 3 603 527, состояние 4 518 из них оценивается как тяжелое.
На сегодня в Иране от коронавируса выздоровели 3 185 946 человек, проведено свыше 25,2 миллиона тестов на COVID-19.
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