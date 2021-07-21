Ливерпуль исключили из Всемирного наследия ЮНЕСКО

Ливерпульский порт исключили из статуса памятника Всемирного наследия, поскольку из-за начавшейся застройки он "необратимо лишился уникальных черт", составлявших его ценность как примера развития торгового порта XVIII-XIX веков. Об этом решении комитета всемирного наследия сообщил сайт организации, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Комитет провел онлайн-голосование по этому вопросу 21 июля. Из 20 голосов 13 были за лишение Ливерпуля статуса объекта Всемирного наследия, пять - против и два бюллетеня оказались недействительными, передает ВВС News.

Шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2004 году. Речь идет о портовых постройках, торговой и транспортной инфраструктуре на общей площади 136 га с общим названием "Ливерпуль - город мореходов и торговцев". Часть зданий была построена в начале XX века, но стилизована под работы Кристофера Рена.

Когда власти Ливерпуля одобрили девелоперские проекты Liverpool Waters по постройке в доках небоскребов и пристани для круизных лайнеров и по возведению нового стадиона для клуба "Эвертон", в ЮНЕСКО предупредили, что облик порта лишится уникальности и может быть вычеркнут из Всемирного наследия надолго.

В июне почти три десятка политиков, футболистов и ученых в открытом письме в The Times призвали ЮНЕСКО этого не делать, чтобы не лишить город туристов. Однако комитет Всемирного наследия все же лишил Ливерпуль статуса.

Представители администрации города назвали решение ЮНЕСКО "необъяснимым" и отметили, что члены комитета давно не посещали Ливерпуль и не видели, в каком состоянии находятся городские памятники и какие инвестиции привлекаются для их поддержания. Они допустили, что могут оспорить лишение статуса.

Ливерпульский порт стал третьим в истории объектом, исключенным из Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2007 году этого статуса лишился заповедник антилоп орикс в Омане, а в 2009 году - долина Эльбы у Дрездена.