США и Германия достигли соглашений по «Северному потоку — 2»
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты и Германия достигли соглашений по вопросам газопровода "Северный поток - 2".
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом она сообщила во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
"Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей", - сообщила Нуланд.
Она отметила, что ФРГ обязалась принимать меры, в том числе добиваться санкций против России, если Москва будет ограничивать поставки энергоносителей.
Также, по словам Нуланд, Германия будет поддерживать продление соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной.
Кроме этого, США и ФРГ помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, на это будут выделены конкретные суммы.
Ранее Соединенные Штаты, в рамках сделки с ФРГ по "Северному потоку - 2", оставили за собой право на санкции газопровода.
Вероятной причиной ввести санкции против газопровода, согласно деталям сделки по "Северному потоку - 2", станет якобы давление России на Украину из-за газа и снижение транзита.
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