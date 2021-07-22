Норвегия вспоминает жертв теракта

Остров Утойя к западу от Осло - место самого страшного теракта в истории Норвегии. Здесь, ровно десять лет назад, 22 июля 2011 года правый радикал Андерс Брейвик открыл стрельбу по молодежному лагерю, убив 69 и ранив 66 человек.

Накануне годовщины трагедии почтить память погибших приехал премьер-министр соседней Швеции Стефан Лёвен. Он возложил цветы к памятному мемориалу и посетил новый учебный центр, построенный после теракта.

Всё началось утром в центре норвежской столицы. Бомба, спрятанная Брейвиком в фургоне в правительственном квартале, унесла жизни восьми человек. После взрыва террорист направился на остров Утойя, где проходил молодежный слёт Рабочей партии Норвегии. Одетый в форму офицера полиции Брейвик больше часа вел прицельную стрельбу по людям, крича "Сегодня вы умрете, марксисты". Пытаясь спастись от пуль, некоторые бросались в воду и тонули.

Брейвика приговорили к максимально возможному в Норвегии наказанию - 21 году заключения, которое суд имеет право продлевать.

Сегодня вечером колокола на ратуше Осло пробьют 77 раз - по числу жертв трагедии.