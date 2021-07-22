Китай решил не следовать плану ВОЗ по второй фазе исследования происхождения коронавируса
Предложенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) план второго этапа исследования происхождения коронавируса содержит формулировки, которые не уважают науку, Китай не будет следовать ему. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Что касается предложения ВОЗ о проведении второй стадии исследования, то в нем содержатся формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать такому плану", - сказал он.
"Власти Китая поддерживают проведение исследования, основанного на науке", - указал Цзэн Исинь. Он также отметил, что Китай "выступает против политизации изучения происхождения коронавируса и верит, что вторая стадия должна быть основана на результатах первой фазы".
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".
Гебрейесус также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". В ответ на это МИД КНР выразил надежду, что эксперты ВОЗ в ходе нового этапа исследований уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории.
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