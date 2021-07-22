В Китае заявили, что не создавали коронавирус

Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, не выводил искусственно и не допускал утечки коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор Уханьской национальной лаборатории биобезопасности, научный сотрудник института Юань Чжимин.

С начала вспышки коронавируса в Ухане в конце декабря 2019 года в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что возбудитель COVID-19 мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. Эксперты Всемирной организации здравоохранения в марте этого года посетили это учреждению, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой и связаны слухи об "утечке" вируса или его возможном искусственном происхождении.

"До 31 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не изучал и не сталкивался с COVID-19. Уханьский институт вирусологии никогда не синтезировал, создавал или допускал утечки COVID-19. В-третьих, ни один сотрудник или студент института до настоящего момента не заражался COVID-19", - заявил на брифинге Юань Чжимин.

Он подчеркнул, что нет ни одного доказательства, подтверждающего искусственное происхождение вируса или его утечку из лаборатории

"Между учеными есть консенсус о том, что COVID-19 имеет естественное происхождение. Эксперты опубликовали заявление, в котором говорится, что на данный момент нет ни одного доказательства, которое могло бы поддержать теорию об искусственном происхождении COVID-19 или его утечки из лаборатории", - заключил он.