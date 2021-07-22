https://news.day.az/world/1363798.html Два самолета столкнулись в аэропорту Дубая
Два самолета столкнулись в аэропорту Дубая
Направлявшийся в Бишкек самолет авиакомпании Flydubai столкнулся рано утром на рулежной дорожке в аэропорту Дубая с самолетом бахрейнской авиакомпании Gulf Air, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службы авиакомпаний.
Пострадавших нет, однако пассажирам пришлось вылететь другими рейсами.
Во Flydubai сообщили, что вместе с властями будут расследовать инцидент. В свою очередь, в Gulf Air рассказали, что один из самолетов потерпел аварию на земле после того, как другой авиалайнер задел хвост воздушного судна.
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