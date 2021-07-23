В Испании сообщили о замедлении темпов распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса в Испании начали замедляться. Об этом заявила в пятницу министр здравоохранения королевства Каролина Дариас, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, что начинается замедление роста [числа инфицированных]", - заверила глава ведомства в интервью радиостанции Onda Cero. "Нам нужно продолжать вакцинировать [население] до достижения 100% [привитых подданных страны] или около того, - уточнила она. - Мы не будем в безопасности, пока все не будут привиты".

"Все, по всей видимости, указывает на то, что нам придется вводить третью дозу [вакцин от ковида], - добавила Дариас. - Нужно будет определить, когда это [делать]". Министр также выразила мнение, что вакцинация от ковида будет проводиться на ежегодной основе.

С начала распространения нового коронавируса в 47-миллионной Испании было выявлено более 4,2 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.

В настоящий момент более 52% жителей Испании полностью привиты от коронавируса. Тем не менее в последнее время в стране заметно выросла заболеваемость среди молодых людей, до которых еще не дошла очередь на вакцинацию против COVID-19. В этой связи власти разных регионов страны вновь ввели ограничительные меры.