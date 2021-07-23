Северный поток возобновил работу после ремонта

Российский газопровод Северный поток в пятницу, 23 июля, возобновил работу после планового технического обслуживания, свидетельствуют данные газотранспортных операторов, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Прокачка газа по трубопроводу была прекращена 13 июля.

Это главный канал поставки газа из России в Европу. За прошлый год по нему было прокачано 60 млрд куб. м газа.