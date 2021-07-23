На похоронах президента Гаити началась стрельба

На похоронах недавно убитого президента Гаити Жовенеля Моиза распылили слезоточивый газ, началась стрельба. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца. Подробности инцидента на момент публикации неизвестны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На резиденцию Моиза напали в ночь на 7 июля, перед смертью его пытали. Преступники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия, он получил 12 ранений. Среди ликвидированных убийц президента оказались трое иностранцев.