https://news.day.az/world/1364361.html В Китае впервые умер человек от высокопатогенного птичьего гриппа
В Китае впервые умер человек от высокопатогенного птичьего гриппа
Три человека в Китае заразились высокопатогенным вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них умер.
Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Гонконга, скончалась 51-летняя жительница провинции Сычуань - она контактировала с домашней птицей.
Второй случай зафиксирован в той же провинции, там госпитализирован в критическом состоянии 57-летний пациент. Также в палате интенсивной терапии находится 66-летний житель Чунцина.
Китайские эксперты отметили, что эта разновидность птичьего гриппа передается человеку только от птиц. Сейчас в домах заболевших проводят дезинфекцию.
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