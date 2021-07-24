В Китае впервые умер человек от высокопатогенного птичьего гриппа

Три человека в Китае заразились высокопатогенным вирусом птичьего гриппа H5N6, один из них умер.

Как сообщается на сайте департамента здравоохранения Гонконга, скончалась 51-летняя жительница провинции Сычуань - она контактировала с домашней птицей.

Второй случай зафиксирован в той же провинции, там госпитализирован в критическом состоянии 57-летний пациент. Также в палате интенсивной терапии находится 66-летний житель Чунцина.

Китайские эксперты отметили, что эта разновидность птичьего гриппа передается человеку только от птиц. Сейчас в домах заболевших проводят дезинфекцию.