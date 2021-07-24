ООН призвала Китай сотрудничать с ВОЗ по изучению происхождения COVID

Заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак отреагировал на отказ Китая от второй фазы исследований происхождения COVID.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, он обратился к Китаю с призывом сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения в этом вопросе.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил версию утечки коронавируса из лаборатории. Гендиректор организации призвал китайские власти к содействию в проведении прозрачного, а также открытого расследования происхождения вируса SARS-CoV-2.

"Мы оставляем за ними (ВОЗ - РЕН ТВ) полное руководство в вопросе о том, как проводится это расследование", - сказал Фархан Хак, чьи слова приводит НСН со ссылкой на ТАСС.