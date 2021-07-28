В Ирландии кладбище приняло на работу стадо овец

В Ирландии на помощь любителям истории пришли овцы, в графстве Корк стадо этих животных специально взяли на работу, чтобы они приводили в порядок древние кладбища.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, овцы очищают пространство от зарослей травы и мха, и если натыкаются на надгробные камни, то убирают с них все лишнее, чтобы можно было прочесть надпись. Таким образом удалось найти более четырехсот надгробий, самому старому из которых 310 лет.

Более того, один раз активисты не просто отыскали могилу двухлетней девочки, погибшей в XIX веке, но и нашли у нее живых дальних родственников в Великобритании. Тех уже известили о находке, и они собираются навестить своего далекого предка.