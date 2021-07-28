Китай раскритиковал США за попытку перенести Олимпиаду-2022 из Пекина

Министерство иностранных дел Китая раскритиковало США за попытку перенести Олимпиаду-2022 из Пекина. Об этом на пресс-конференции сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам дипломата, Китай недоволен действиями Соединенных Штатов, так как они "серьезно подрывают олимпийский дух и ущемляют интересы спортсменов всего мира". "Мы обратили внимание, что некоторые американские сенаторы клевещут на Китай, руководствуясь политическими предрассудками", - подчеркнул Чжао Лицзянь.

Он заверил, что все сообщения о принудительном труде и геноциде в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), из-за которых европейские страны и США призывают бойкотировать Олимпиаду в Пекине, - ложь "отдельных малочисленных элементов, настроенных против Китая".