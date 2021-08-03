Глава Минфина ФРГ допустил, что ущерб от наводнений превысит €6 млрд

Ущерб от масштабных июльских наводнений на западе Германии составит миллиарды евро. Об этом заявил во вторник глава Министерства финансов ФРГ Олаф Шольц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Становится понятно, что только в двух землях - Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне - Вестфалии - масштаб ущерба будет больше, чем во время последней аналогичной катастрофы, которая коснулась сразу 11 регионов [в 2013 году]", - сказал глава ведомства в эфире телеканала Welt. Политик напомнил, что в прошлый раз на устранение последствий было выделено €6 млрд.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180 человек, пострадали более 750 человек.