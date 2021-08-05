Состоялась инаугурация новоизбранного президента Ирана

Состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в начавшейся в 17:00 по местному времени церемонии приняли участие 115 официальных лиц из 73 стран, включая глав 10 государств и председателей парламентов 20 стран, а 11 стран были представлены на инаугурации на уровне глав МИД.

В инаугурации иранского президента также приняла участие азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Отметим, что 18 июня в Иране прошли 13-е президентские выборы. Ибрагим Раиси набрал 61,9 процента голосов избирателей.