https://news.day.az/world/1367624.html Состоялась инаугурация новоизбранного президента Ирана
Состоялась инаугурация новоизбранного президента Ирана
Состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Ирана Ибрагима Раиси.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в начавшейся в 17:00 по местному времени церемонии приняли участие 115 официальных лиц из 73 стран, включая глав 10 государств и председателей парламентов 20 стран, а 11 стран были представлены на инаугурации на уровне глав МИД.
В инаугурации иранского президента также приняла участие азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.
Отметим, что 18 июня в Иране прошли 13-е президентские выборы. Ибрагим Раиси набрал 61,9 процента голосов избирателей.
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