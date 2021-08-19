https://news.day.az/world/1371014.html Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило полмиллиона
Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило полмиллиона
За последние сутки в Грузии выявлено 4 921 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 58 человек.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.
Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 501 297, число умерших выросло до 6 590.
От коронавируса вылечились 436 977 человек.
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