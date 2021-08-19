Число заразившихся коронавирусом в Грузии превысило полмиллиона

За последние сутки в Грузии выявлено 4 921 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 58 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю над заболеваниями и общественному здоровью Грузии.

Общее число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 501 297, число умерших выросло до 6 590.

От коронавируса вылечились 436 977 человек.