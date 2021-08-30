В Грузии число заразившихся коронавирусом превысило 545 тысяч

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 1 915 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 78 человек умерли.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в соседней стране достигло 545 033, а число умерших - 7 329. Вылечились 488 661 человек.