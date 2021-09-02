https://news.day.az/world/1375586.html В Турции испытают беспилотный надводный корабль - ВИДЕО
В Турции испытают беспилотный надводный корабль - ВИДЕО
Первые испытания бронированного беспилотного надводного корабля и беспилотного противолодочного корабля турецкого производства проведут до конца 2021 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Военный обозреватель".
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