В Турции испытают беспилотный надводный корабль

Первые испытания бронированного беспилотного надводного корабля и беспилотного противолодочного корабля турецкого производства проведут до конца 2021 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на  телеграм-канал "Военный обозреватель".