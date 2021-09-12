Израильская система ПВО перехватила выпущенную из сектора Газа ракету

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в воскресенье вечером одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Несколько минут назад сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот [на юге Израиля] и районах, прилагающих к сектору Газа. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении.

Израильская государственная радиостанция Kan отмечает, что радикалы из Газы третий день подряд подвергают ракетным обстрелам юг Израиля. В пятницу и субботу вечером они выпустили по одной ракете в сторону Сдерота, оба раза их перехватил "Железный купол". В ответ истребители и вертолеты армии Израиля дважды по ночам поразили военные цели ХАМАС в секторе Газа.