Очевидцы сняли эвакуацию людей после крушения самолета в России

В Иркутской области четыре человека погибли и 12 пострадали при крушении самолета L-410 в 4 километрах от аэродрома, расположенного в Казачинском.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, очевидцы запечатлели на видео процесс эвакуации людей, которых вывозили с места трагедии на лодке.

Ранее стало известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, люди в основном получили переломы.

По словам начальника аэродрома, крушение произошло после отказа навигационной системы.

Крушение самолета L-410 произошло в 4 километрах от аэродрома в Казачинском в Иркутской области вечером 12 сентября.

При жесткой посадке погибли четыре человека, в том числе два члена экипажа. На борту L-140 было 16 человек.

Работа спасателей осложнена разными факторами, включая темное время суток и густой туман. Место крушения L-410 отрезано рекой Киренгой.