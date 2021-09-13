https://news.day.az/world/1379240.html В Грузии от коронавируса умерли еще 48 человек
В Грузии от коронавируса умерли еще 48 человек
За последние сутки в Грузии выявлено 946 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 48 человек.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 581 815, число умерших - 8 233. Вылечился 545 961 человек.
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