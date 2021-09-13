В Грузии от коронавируса умерли еще 48 человек

За последние сутки в Грузии выявлено 946 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 48 человек.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Число инфицированных коронавирусом в стране достигло 581 815, число умерших - 8 233. Вылечился 545 961 человек.