В Чили произошли столкновения в годовщину путча

В годовщину переворота 1973 года в столице Чили, Сантьягои произошли столкновения между протестующими и полицейскими, правоохранители применяли слезоточивый газ.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".

Отмечается, что именно тогда поддерживаемый Советским Союзом Сальвадор Альенде был убит, а к власти пришёл Пиночет.

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