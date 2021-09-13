https://news.day.az/world/1379269.html В Чили произошли столкновения в годовщину путча - ВИДЕО
В Чили произошли столкновения в годовщину путча - ВИДЕО
В годовщину переворота 1973 года в столице Чили, Сантьягои произошли столкновения между протестующими и полицейскими, правоохранители применяли слезоточивый газ.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести".
Отмечается, что именно тогда поддерживаемый Советским Союзом Сальвадор Альенде был убит, а к власти пришёл Пиночет.
Представляем вниманию читателей данные кадры:
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