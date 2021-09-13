https://news.day.az/world/1379361.html На севере Индии обрушилось здание
На севере Индии обрушилось здание
Четырехэтажное строение обрушилось в городе Дели, под завалами могут находиться люди.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал India TV.
По его данным, местная полиция заявила, что в здании, где в момент происшествия проходили строительные работы, могли оказаться заблокированы несколько человек, включая двух детей. Полицейские также добавили, что по меньшей мере один пострадавший был извлечен из-под обломков и доставлен в больницу.
Начальник пожарных служб Дели Атул Гарг сообщил телеканалу, что узкие улицы мешают проезду тяжелой техники к месту обрушения, работы по разбору завалов ведутся вручную.
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