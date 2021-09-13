Китай нанесет новый удар владельцу Alibaba

Пекин заставит компанию Ant Group, дочернее предприятие Alibaba, отказаться от платежного сервиса Alipay и создать отдельное приложение для кредитования. Новый проект будет частично принадлежать государству и нанесет новый удар независимости фирмы Джека Ма, пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящее время Alipay пользуется более миллиарда человек. Доход от сервиса составляет огромную часть прибыли Ant Group - в первом полугодии 2020 года на него пришлось 39 процентов. Кроме того, в прошлом году с помощью приложения было выдано десять процентов всех потребительских кредитов в стране.

Китайские регуляторы уже приказали финтех-гиганту отделить серверную часть двух своих кредитных проектов, Huabei и Jiebei, от остальных финансовых услуг, а также привлечь новых акционеров. Серверная часть сайта отвечает за хранение и обработку данных. Согласно плану властей, Huabei и Jiebei будут объединены в отдельное приложение, которое будет частично принадлежать государству. Это значит, что в распоряжении Пекина окажутся пользовательские данные, лежащие в основе решений о кредитовании. "Правительство считает, что крупные технологические компании получили монопольную власть из-за контроля над данными [пользователей], - сказал источник Financial Times, близкий к китайским финансовым регулирующим органам. - Оно хочет положить этому конец".

Однако Ant Group удалось достичь компромисса с властями в вопросе контроля над новым сервисом. Местные власти провинции Чжэцзян, родины компании, пошли на уступку и мотивировали местные госпредприятия стать партнерами готовящегося кредитного проекта. Несколько таких фирм будут владеть контрольным пакетом акций. "Учитывая взаимное доверие между Ant и Чжэцзян, финтех-группа будет иметь большое влияние на то, как работает новое совместное предприятие, - прокомментировал бывший чиновник Народного банка Китая. - Но новая структура также гарантирует, что Ant будет прислушиваться к голосу партии, когда дело доходит до принятия важных решений". По словам источника из штата компании, команда владельца фирмы Джека Ма останется у руля проекта.

Акции Alibaba упали на 5,9 процента на торгах в Гонконге в понедельник, 13 сентября, после публикации статьи Financial Times. К моменту написания новости одна акция стоит 160,8 доллара. Новые правила коснутся всех онлайн-кредиторов Китая. Летом Центробанк сообщил участникам отрасли, что решения о кредитовании должны приниматься не на основе собственных данных фирм, а с использованием данных отдельной уполномоченной компании по оценке кредитоспособности клиентов.

Успех финтех-гиганта Ant Group причиняет его бизнесу все больше проблем. В прошлом году власти отменили IPO компании на сумму 34,5 миллиарда долларов после того, как были выявлены несоответствия нормативным требованиям листинга (включения ценных бумаг в биржевой список). За этим последовали месяцы репрессий против китайских технологических фирм - Пекин ввел ряд правил, касающихся антимонопольной политики и защиты персональных данных. В апреле этого года власти также оштрафовали Alibaba на рекордную сумму - около 2,8 миллиарда долларов - из-за предполагаемого злоупотребления своим господством на рынке.