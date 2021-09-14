Выросший в джунглях мужчина умер от рака после возвращения к людям

Проживший 41 год в джунглях вьетнамец Хо Ван Ланг скончался от рака печени через восемь лет после того, как он вернулся к людям. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, мужчина умер в возрасте 52 лет в прошлый понедельник. Он прожил 41 год в джунглях, куда его отец сбежал с войны во Вьетнаме. Мужчины полагали, что боевые действия все еще продолжаются.

Отец Ланга был уверен, что вся его семья погибла, но однажды выяснилось, что еще один его старший сын выжил и долгие годы искал отца и брата. В 2013 году он обнаружил их в лесу недалеко от поселения Ча Син в провинции Куанг Нгай и вернул в деревню, так как отцу понадобилась медицинская помощь.

Необычная история Хо Ван Ланга берет свое начало в 1972 году, когда он вместе со своим отцом и братом бежал во время войны во Вьетнаме после того, как американская бомба убила его маму и двух братьев и сестер. С тех пор он вел образ жизни настоящего Тарзана, научившись охотиться и есть лесную живность.

Отец никогда не рассказывал сыну о существовании женщин, поэтому Ланг узнал о существовании противоположного пола только в 41 год, когда встретил Альваро Сересо, который и рассказал Хо Ван Лангу, что в мире существуют не только мужчины.